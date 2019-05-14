رياضة | رسميا.. سكومينا حكما لمباراة نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم من سلوفينيا بقيادة الحكم "دامير سكومينا" صاحب الشارة الدولية منذ عام 2002.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب واندا متروبوليتان معقل اتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو المقبل.