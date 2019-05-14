رياضة | أبو قير للأسمدة يتعاقد مع مدافع منتخب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو قير للأسمدة يتعاقد مع مدافع منتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدن بنادي أبو قير للأسمدة، على توقيع اللاعب، محمد جمال الكارتة، مدافع فريق نادي منتخب السويس، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، لتدعيم صفوفة، استعدادا للموسم الحديد، من مسابقة دوري الممتاز "ب".