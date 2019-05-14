رياضة | رسائل حاسمة من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل حاسمة من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خمس رسائل تهديد للاعبي الفريق الأبيض قبل النهائي الأفريقي المرتقب أمام نهضة بركان المغربي.

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ووجه المدير الفني السويسري رسائل للاعبين بعدم التأثر باستفزازات الجماهير المتوقعة من جانب جماهير نهضة بركان، وعدم الاعتراض على قرارات حكم المباراة، والضغط على لاعبي الخصم في كل أرجاء الملعب.

كما شدد جروس على اللاعبين ضرورة استغلال أنصاف الفرص لمحاولة إحراز هدف في عقر دار الفريق المغربي، ومحاولة نقل الكرة بمنتصف الملعب لامتصاص حماس لاعبي نهضة بركان.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب بالمغرب 19 مايو الجاري، فيما يقام لقاء الإياب بمصر 26 من الشهر ذاته.