رياضة | أبرزهم الحضري وأزارو.. 8 لاعبين لن تراهم في الدوري المصري بالموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم الحضري وأزارو.. 8 لاعبين لن تراهم في الدوري المصري بالموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموسم الكروي 2018-2019 من محطاته الأخيرة بعدما وصلنا للجولة الثانية والثلاثون للمسابقة التي تشهد صراع ناري على لقب الدوري والهروب من الهبوط.

ومن المنتظر أن تفتقد بطولة الدوري في الموسم المقبل عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم في الموسم الجاري، أو اللاعبين الذين أثاروا جدلًا بسبب تراجع مستواهم أو بسبب إثارتهم لبعض المشاكل كانت حديث الشارع الكروي في فترة ما، وذلك إما بسبب الرحيل عن مصر للاحتراف أو اعتزال كرة القدم نهائيًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي أبرز 8 لاعبين مهددين بالغياب عن الدوري في الموسم المقبل:-

كينو

واحد من أفضل المحترفين في تاريخ الدوري المصري بسبب إمكانياته ومهاراته العالية مع فريق بيراميدز، وقيادته لفريق إلى التواجد في المربع الذهبي بالمشاركة الأولى له بالمسابقة تحت مسماه الجديد, تألق كينو في الدوري جعله محط أنظار العديد من الأندية وبات مرشحا بقوة للرحيل عن بيراميدز والانضمام إلى أحد الدوريات الأوروبية أو العربية.

عصام الحضري

بعدما هبط فريق النجوم رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، اقترب الحارس الأسطوري من إعلان وخاصة وأنه تجاوز سن الـ46 عاما.

أحمد عيد عبدالملك

لا يختلف حال أحمد عيد عبدالملك عن حال عصام الحضري وخاصة وأن تعاقده مع الجونة سينتهي بنهاية الموسم الجاري وخاصة وأن اللاعب صاحب الـ38 عاما، لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق الساحلي في الموسم الجاري.

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محمود عبدالمنعم

تألق "كهربا" في الموسم الحالي مع الزمالك وفاد الفارس الأبيض للتأهل للدور النهائي للكونفدرالية للمرة الاولى في تاريخ النادي بمسماها الجديد، بجانب المنافسة بقوة على لقب الدوري وكأس مصر.

حميد أحداد

باتت أيام حميد أحداد معدودة داخل نادي الزمالك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لقيادة "جروس" وخاصة وأنه لم يشارك بصورة أساسية مع الأبيض في الموسم الجاري، وخاصة في في ظل سعي إدارة النادي للتعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم الفريق.

خالد بوطيب

فشل خالد بوطيب في تقديم أوراق اعتماده لدى جماهير الأبيض حتى الآن ولم يقدم أي إضافة أو بصمة مع الفريق حتى الآن.

هاني سعيد

وصل هاني سعيد مدافع مصر المقاصة إلى المحطة النهائية في مشواره مع عالم كرة القدم بعدما وصل لسن الـ39 عاما، هاني سعيد لم يشارك في الموسم الجاري مع الفريق الفيومي إلا في دقائق معدودة وذلك بسبب انخفاض معدله البدني بسبب عامل السن.

وليد أزارو

باتت أيام الدوري المغربي وليد أزارو معدودة في النادي الأهلي بعدما تلقى أكثر من عرض عن طريق وكلاء اللاعبين للرحيل عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي القادم.