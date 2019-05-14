رياضة | الحلقة " 5 ".. النسور تتسلح بنجم الجانرز لعبور المجموعة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة " 5 ".. النسور تتسلح بنجم الجانرز لعبور المجموعة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر صيف العام الجاري عن وقوع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غينيا ، مدغشقر ، بوروندى.

وفي التقرير التالي يستكمل معكم " الخليج 365 الرياضي " الحلقات التعريفية الخاصة بالمنتخبات التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية ونصل معكم للحلقة الخامسة وأولى المنتخبات في المجموعة الثانية.

سنة التأسيس

تأسس المنتخب النيجيري لكرة القدم في العام 1945 ويلقب بالنسور الخضراء ووصل إلى التصنيف رقم 51 عالمياً وتبلغ القيمة التسويقية الخاصة بنجومه إلى 85.5 مليون يورو.

نجح المنتخب النيجري في تمثيل القارة الأفريقية خمسة مرات في بطولة كأس العالم أعوام 1994 وخرج من ثمن النهائي و1998 خرج من الدور ذاته قبل أن يودع بطولتي 2002 / 2010 من الدور الاول ووصل إلى الدور ثمن النهائي في مونديال البرازيل 2014.

وخاض النسور الخضراء في المونديال ثمانية عشر مباراة نجحوا خلالهم في تحقيق خمسة إنتصارات وثلاثة تعادلات وتلقوا عشرة هزائم وسجلوا عشرين هدفاً وإستقبلت شباكهم ستة وعشرين.

مشاركات نيجيريا في كأس الأمم:

شارك منتخب النسور في المعترك الأفريقي سبعة عشر مرة على النحو التالي :-

• نسخة 1976 : حصد المركز الثالث

• نسخة 1978 : حصد المركز الثالث

• نسخة 1980 : حصل على اللقب

• نسخة 1982 : خرج من الدور الأول

• نسخة 1984 : حصل على المركز الثاني

• نسخة 1988 : حصل على المركز الثاني

• نسخة 1990 : حصل على المركز الثاني

• نسخة 1992 : حصل على المركز الثالث

• نسخة 1994 : حصل على اللقب

• نسخة 2000 : حصل على المركز الثاني

• نسخة 2002 : حصل على المركز الثالث

• نسخة 2004 : حصل على المركز الثالث

• نسخة 2006 : حصل على المركز الثالث

• نسخة 2008 : خرج من ربع النهائي

• نسخة 2010 : حصل على المركز الثالث

• نسخة 2013 : حصل على اللقب

وإجمالاً لعب المنتخب النيجيري 86 مباراة في كأس الأمم الأفريقية نجح خلالهم في الفوز ب 46 لقاء وتعادل في 21 وتكبد مرارة الخسارة في 19 مناسبة ، وسجل مهاجموا المنتخب النيجيري في شباك المنافسين 123 هدفاً وتلقت شباك حراس مرماهم 82 هدفاً.

طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019:

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب النيجيري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا والمنتخب العربي الليبي ومنتخب السيشل ونجح في حصد المركز الاول.

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وصحد النسور من ستة مباريات ثلاثة عشر نقطة بالفوز في أربعة مباريات والتعادل في مباراة وخسر الفريق في لقاء آخر وسجل المنتخب أربعة عشر هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف.

نجوم المنتخب:

أوديون إيغالو:

يبرز إسم أوديون إيغالو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشانغتشون ياتاي الصيني صاحب التسعة وعشرين عاماً كأفضل اللاعبين في قائمة المنتخب النيجيري.

ونجح إيغالو في تسجيل سبعة أهداف تصدر بهم قائمة هدافي تصفيات كأس الامم الأفريقية 2019 وتعول عليه الجماهير النيجيرية كثيراً من أجل المضي قدماً في البطولة.

ويلفريد نديدي:

ثاني الأسماء المميزة التي تبرز في قائمة المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي صاحب الإثنين وعشرين عاماً والذي يلعب لفريق نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ويعول منتخب نيجريا كثيراً على نديدي من أجل قيادة خط وسط المنتخب والتحكم في ريتم المباريات الكبيرة من خلال تنويع الجهد خاصةً أنه مازال شاباً يافعاً قادر على العطاء طوال التسعين دقيقة بنفس المستوى.

أليكس أيوبي:

نجم الأرسنال الإنجليزي واحد من أفضل اللاعبين في المنتخب النيجيري والذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً ويلعب في مركز الجناح الأيسر.

احمد موسى:

آخر الأسماء التي ستثقل كتيبة المنتخب النيجيري لكأس الامم الافريقية وهو البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً ويلعب في مركز المهاجم الصريح في نادي النصر السعودي

فهل تقود كتيبة النسور الشابة منتخب بلادهم إلى تحقيق اللقب الغائب منذ ستة أعوام ؟