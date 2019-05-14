رياضة | نجم ريال مدريد يبدأ خطة التمرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يبدأ خطة التمرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، التمرد بعد رفضه قرار إدارة النادي الملكي بخصوص مستقبله مع المرينجي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت إبراهيم دياز بقرار إعارته في الموسم المقبل من أجل الحصول على دقائق أكثر والعودة مرة أخرى لصفوف الملكي.

وتابعت الصحيفة أن دياز يرفض قرار إدارة ريال مدريد لأنه يرغب في البقاء مع الفريق الأول بالموسم المقبل واكتساب المزيد من الخبرة بعدما تألق في المباريات الأخيرة التي حصل فيها على فرصة من زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن قدوم ايدين هازارد من تشيلسي الذي يلعب في الجناح الأيسر ووجود فينيسيوس جونيور والوافد الجديد رودريجو جوس يعقد من فرص إبراهيم في المشاركة مع الفريق بالموسم المقبل.