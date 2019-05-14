رياضة | خطوة واحدة تفصل دي ليخت عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل دي ليخت عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب اياكس امستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن برشلونة أصبح على بعد خطوة واحدة من ضم الهولندي ماتياس دي ليخت الذي يعده البارسا كخليفة في المستقبل لجيرارد بيكيه في دفاع الفريق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع دي ليخت على كل التفاصيل المالية المتعلقة بانتقاله لكامب نو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة حاليا هى عدم معرفة من سيقود عميلة انتقال دي ليخت لبرشلونة بعد ايقاف موكله الحالي لمدة 3 أشهر.