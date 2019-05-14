رياضة | مانشستر يونايتد يخطط لخطف صفقة الموسم من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف صفقة الموسم من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إسبانية، أن فريق مانشستر يونايتد يخطط للدخول في مفاوضات قوية مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لضمه لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكان مانشستر يونايتد قد طلب ضم اللاعب من قبل في وقت سابق، ولكن اللاعب كان قد حدد وجهته.

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وفقاً لصحيفة " Diario Gol " الإسبانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد بدأت في دراسة تقديم عرض جاد لضم اللاعب .

وتابعت الصحيفة، أن المدير الفني للشياطين الحمر سولشاير يحلم بالرهان على نيمار، خاصة في ظل رغبة المدرب في إعادة مانشستر يونايتد الى منصات التتويج .

ويعتبر النجم البرازيلي أحد أهداف ريال مدريد، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية القادمة .