رياضة | دجلة يقطع الطريق على الزمالك في صفقة مميزة

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يواجه مسئولو نادي الزمالك مشكلة في طريق التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة وضمه إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وطلب اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق وادي دجلة الإبقاء على عبد العاطي في الموسم المقبل ورفض رحيله عن الفريق مقابل تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي.

ويضغط مسئولو وادي دجلة على تاكيس للحصول على توقيعه وتجديد التعاقد معه والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وسط امتلاكه عدة عروض خليجية.