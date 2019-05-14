رياضة | الاتحاد السعودي ينفي وصول تكليف من الفيفا بخصوص الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي ينفي وصول تكليف من الفيفا بخصوص الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم وجود أي تكليفات أو استفسارات من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال حول مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة وعبد الله العويشير لاعب أحد .

وأكد القاسم في تصريحات أدلى بها للقناة الرياضية أمس: “ احتجاج الهلال..يبقى الأمر كما هو عليه " موضحا " الفيفا لم يطلب أو يرسل لنا أي استفسار ، و من حق أي نادي مخاطبة الفيفا بشكل مباشر" .

وكان مجلس إدارة نادي الهلال تقدم باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة، في مباراة الفريقين بالجولة الماضية من دوري المحترفين بعد تجميد الموقف لدى مركز التحكيم السعودي .

ويذكر أن الهلال السعودي تعادل بنتيجة 1/1 أمام الوحدة، ضمن مباريات الجولة 23 بالدوري السعودي للمحترفين ، كما انتهت مباراته مع فريق أحد بالتعادل السلبي ، علما بأن الهلال يحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر .