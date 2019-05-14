رياضة | سفيان بوفال على رادار النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفيان بوفال على رادار النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي والمعار إلى سيلتا فيجو الإسباني.

وذكرت صحيفة " البطولة" المغربية أن إدارة النصر تسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل إلا أن سعر اللاعب المرتفع ورغبته في استكمال رحلته في القارة العجوز قد يكونا سببا في فشل الصفقة.

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وكان بوفال صاحب ال25 عاما قد انتقل لصفوف ساوثهامبتون بقيمة 2‪5‪ مليون يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي.

ويعاني بوفال مع فريق سيلتا فيجو الإسباني محاولا تفادي شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر بترتيب الدوري وهو أقرب مراكز الجدول لمراكز الهبوط الرسمية.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6‪7‪ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال، ويتبقى له مباراة أمام الباطن الخميس المقبل من أجل التتويج باللقب.