«فيفا» يختار هدف ابنة محمد صلاح «هدف الموسم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال أجواء المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”، بين فريقي ليفربول وولفرهانبتون، حديث وسائل الإعلام في إنجلترا.

الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اشاد بهدف الطفلة “مكة” ابنة النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول.

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ابنة صلاح كانت قد داعبت الكرة على ملعب “الأنفيلد” بعد انتهاء المباراة وأحرزته هدفا أثناء تتويج والدها هدافاً للدوري للمرة الثانية على التوالي، حيث نشر الحساب فيديو للهدف والذي تفاعل معه الجمهور الحاضر في الملعب وكتب تعليقاً عليه قال فيه: “هدف الموسم”.

صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، كان قد احتفظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، مشاركة مع زميله بالفريق ساديو ماني، ومهاجم أرسنال، اللاعب الجابوني بيير أوباميانج.

يشار إلى أن ليفربول كان قد حصد المركز الثاني في المسابقة بعد مانشستر سيتي الذي توج بدرع الدوري برصيد 98 نقطة، يليه “الريدز” برصيد 97 نقطة.