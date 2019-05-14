إشارة مهينة من كريستيانو رونالدو إلى قائد روما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لانتقادات شديدة، وذلك بعد إشارة استهزاء منه لقائد روما أليساندرو فلورينزي، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإيطالي.

كريستيانو كان قد أشار خلال مشادة بين اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز روما بهدفين نظيفين، ونجح الحكم في الفصل بين رونالدو وفلورنتسي، إلا أن رونالدو أشار بيده بما يعني الاستهزاء بقصر قامة النجم الإيطالي الدولي.

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ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز”، فقد أثارت الإشارة المهينة المزيد من الغضب لدى مدافع روما، الذي كاد أن يشتبك مع لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، لولا تدخل زملائه.

مغردون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عبروا عن غضبهم من فعلة رونالدو، وقال أحدهم: “هذا القصير عاقبك يا رونالدو.. رونالدو سيئ حقًا”.. بينما كتب آخر: “الرقي لا يمكن شراؤه حتى لو امتلكت الكثير من المال”.

يشار إلى أن فريق روما حافظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أحرز هدفين متأخرين عبر فلورينزي وإيدن دجيكو، ليلحق الهزيمة ببطل الدوري الإيطالي.