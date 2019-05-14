انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يتخلى عن بيل وهذا الفريق يتلقاه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:51 مساءً - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الجناح الويلزي غاريث بيل يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعدما عرضه ريال مدريد على ناديه السابق توتنهام، للتخلص منه.

وأكدت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن توتنهام سيقدّم عرضاً لريال مدريد، لاستعارة خدمات غاريث بيل موسماً واحداً، في ظل صعوبة شراء عقده بالكامل.

وبينت الصحيفة أن بيل سيعود مجدداً إلى توتنهام على سبيل الإعارة، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني لريال مدريد، وراتب أسبوعي للاعب يقدَّر بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.

وسيضطر غاريث بيل إلى قبول راتب أقل بكثير مما يحصل عليه في ريال مدريد، حيث يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو رقم يصعب على توتنهام توفيره للنجم الويلزي، وفق الصحيفة البريطانية.