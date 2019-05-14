انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تقص شريط افتتاح ثاني ملاعبها المونديالية الخميس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:51 مساءً - تقص قطر شريط افتتاح استاد الوكرة بحلته المونديالية، الخميس المقبل، وذلك على هامش استضافة الملعب المستوحى تصميمه من أشرعة المراكب التقليدية، نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم بين ناديي السد والدحيل.

وفي هذا الإطار، يقول مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد القطري لكرة القدم خالد مبارك الكواري، في مؤتمر صحفي عقد الاثنين: "ستكون لحظةً مميزة ومشوقة عندما يتواجه فريقا السد والدحيل على أرض استاد الوكرة الذي سيستقطب أنظار العالم عند استضافته مباريات بطولة قطر 2022".

بدوره أوضح رئيس عمليات موقع استاد الوكرة جاسم الجاسم، أنه على يقينٍ تام بأن استاد الوكرة سيكون "أيقونة معمارية رياضية خلال مونديال 2022".

وأبدى فخره أن يكون استاد الوكرة ثاني ملاعب المونديال جاهزاً قبل ثلاثة أعوام ونصف العام من انطلاق البطولة الكروية المنتظرة، مشدداً على أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تتطلع إلى التعاون مع كل الشركاء خلال الأعوام المقبلة لتنظيم بطولة استثنائية للمرة الأولى في العالم العربي.

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يُذكر أن استاد الوكرة يعد أول الملاعب التي يجري تشييدها بالكامل لاستضافة بطولة "قطر 2022"، وثاني استادات المونديال جاهزية بعد تطوير استاد خليفة الدولي الذي افتتح في مايو 2017.

وتبلغ سعة الملعب 40 ألفاً، ومن المقرر أن يستضيف المباريات المونديالية من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة نهائي كأس أمير قطر تكتسب أهمية كبيرة، فإضافة إلى إقامتها في استاد الوكرة المونديالي، فإنها تُعد ختاماً لمسيرة أسطورة كرة القدم الإسباني تشافي هيرنانديز مع فريقه السد، الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف عام 2015، قادماً من برشلونة الإسباني.