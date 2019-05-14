انت الان تتابع لاسارتي يتحدث عن صعوبة مواجهة إنبي وأهداف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

لاسارتي

أكّد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أضاف لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب»، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.

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وأشار لاسارتي، إلى أنه أكّد على توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري، كما حدث مؤخرًا في مباراة سموحة، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة أو في رحلة الهروب من الهبوط. وذكر لاسارتي، أن الأهلي يحترم