أحمد الشناوي.. أخطبوط واجه نيمار ورفض اتهامه بالغرور

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يحتفل أحمد ناصر محمود معوض الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه ولد في الرابع عشر من مايو لعام 1991 بمحافظة بورسعيد

«أرفض اتهامى بالغرور ولست الحارس الأوحد فى مصر.. لا أحد يجرؤ على القضاء على عصام الحضرى لأنه لا يزال موجوداً وهو حارس مميز والأفضل فى التاريخ بالألقاب التى حققها وقدرته على الاستمرار فى الملاعب.. وشريف إكرامى هو حارس مميز ويتمتع بقدرات خاصة.. والبرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان أبرز من واجهته.. وهناك أكثر من مدرب كان له تأثير فى حياتى الكروية ولعل الأبرز بالطبع البرتغالى جيسفالدو فيريرا الذى حقق معنا الثنائية المحلية الدورى والكأس بعد غياب طويل».. هكذا يقول الأخطبوط أحمد الشناوي.

يحتفل أحمد ناصر محمود معوض الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه ولد في الرابع عشر من مايو لعام 1991 بمحافظة بورسعيد. أحمد الشناوي نجل ناصر الشناوي حارس مرمى نادي المريخ البورسعيدي الأسبق، يعد من ناشئي نادي المصري،





أحمد الشناوي نجل ناصر الشناوي حارس مرمى نادي المريخ البورسعيدي الأسبق، يعد من ناشئي نادي المصري، انضم إلى فريق تحت 10 سنوات وتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك في حراسة مرمى جميع الفرق الأكبر سنا في اللقاءات الهامة وعمره لم يتجاوز 15 عامًا، تم تصعيده للفريق الأول عام 2009.



شارك أحمد الشناوي الملقب بالأخطبوط، في موسم 2009–10 في 15 مباراة كلاعب أساسي بالدورى الممتاز و14 مباراة كاحتياطى، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس مصر، ثم شارك موسم 2010–11 في 12 مباراة، 10 مباريات منها أساسياً وشارك في مباراتين احتياطياً، بإجمالي 927 دقيقة ولم يحصل على إنذارات.



كان أحمد الشناوي قريبًا من دخول قائمة أفضل الحراس في العالم حفاظا على نظافة شباكه لعدد دقائق متتالية، حيث استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في موسم 2010–11 لمدة 570 دقيقة متتالية.



الشناوي انتقل في الانتقالات الشتوية لعام 2012 إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي المصري ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، ثم عاد إلى نادي الزمالك في صفقة كلفت خزينة الزمالك 6 ملايين جنيه خلال الانتقالات الصيفية 2014 لمدة 5 مواسم، وشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2014، وفي يوليو 2018 انضم الشناوي إلى نادي بيراميدز.



الشناوي الدولي

شارك مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة عام 2011 بجنوب إفريقيا وحصل على لقب أفضل حارس مرمى، كما تم اختياره في تشكيلة أفضل 11 لاعبا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 بالمغرب، كما شارك أحمد مع المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد لندن 2012، علاوة على أنه لعب أول مباراة دولية له مع منتخب مصر الأول يوم 8 أكتوبر 2011 أمام النيجر.



ألقاب الشناوي

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- كأس مصر 5 مرات مواسم 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2017–18



- كأس السوبر المصري عام 2016



أرقام في مسيرة الشناوي

- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في 12 مباراة بعدد دقائق بلغ 1.078 دقيقة، استقبلت شباكه 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 7 مباريات.



- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر تحت 23 عامًا، في 8 مباريات بعدد دقائق بلغ 674 دقيقة، استقبلت شباكه 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 4 مباريات.



- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر الأول، في 29 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.230 دقيقة، استقبلت شباكه 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 18 مباراة.



- شارك أحمد الشناوي مع النادي المصري، في 61 مباراة بعدد دقائق بلغ 5.420 دقيقة، استقبلت شباكه 54 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 27 مباراة.



- شارك أحمد الشناوي مع نادي الزمالك، في 132 مباراة بعدد دقائق بلغ 11.756 دقيقة، استقبلت شباكه 99 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 69 مباراة. يحتفل أحمد ناصر محمود معوض الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ28، حيث إنه ولد في الرابع عشر من مايو لعام 1991 بمحافظة بورسعيد.أحمد الشناوي نجل ناصر الشناوي حارس مرمى نادي المريخ البورسعيدي الأسبق، يعد من ناشئي نادي المصري، انضم إلى فريق تحت 10 سنوات وتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك في حراسة مرمى جميع الفرق الأكبر سنا في اللقاءات الهامة وعمره لم يتجاوز 15 عامًا، تم تصعيده للفريق الأول عام 2009.شارك أحمد الشناوي الملقب بالأخطبوط، في موسم 2009–10 في 15 مباراة كلاعب أساسي بالدورى الممتاز و14 مباراة كاحتياطى، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس مصر، ثم شارك موسم 2010–11 في 12 مباراة، 10 مباريات منها أساسياً وشارك في مباراتين احتياطياً، بإجمالي 927 دقيقة ولم يحصل على إنذارات.كان أحمد الشناوي قريبًا من دخول قائمة أفضل الحراس في العالم حفاظا على نظافة شباكه لعدد دقائق متتالية، حيث استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في موسم 2010–11 لمدة 570 دقيقة متتالية.الشناوي انتقل في الانتقالات الشتوية لعام 2012 إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي المصري ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، ثم عاد إلى نادي الزمالك في صفقة كلفت خزينة الزمالك 6 ملايين جنيه خلال الانتقالات الصيفية 2014 لمدة 5 مواسم، وشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2014، وفي يوليو 2018 انضم الشناوي إلى نادي بيراميدز.الشناوي الدوليشارك مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة عام 2011 بجنوب إفريقيا وحصل على لقب أفضل حارس مرمى، كما تم اختياره في تشكيلة أفضل 11 لاعبا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة عام 2011 بالمغرب، كما شارك أحمد مع المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد لندن 2012، علاوة على أنه لعب أول مباراة دولية له مع منتخب مصر الأول يوم 8 أكتوبر 2011 أمام النيجر.ألقاب الشناوي الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015- كأس مصر 5 مرات مواسم 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2017–18- كأس السوبر المصري عام 2016أرقام في مسيرة الشناوي- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في 12 مباراة بعدد دقائق بلغ 1.078 دقيقة، استقبلت شباكه 7 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 7 مباريات.- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر تحت 23 عامًا، في 8 مباريات بعدد دقائق بلغ 674 دقيقة، استقبلت شباكه 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة 4 مباريات.- شارك أحمد الشناوي مع منتخب مصر الأول، في 29 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.230 دقيقة، استقبلت شباكه 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 18 مباراة.- شارك أحمد الشناوي مع النادي المصري، في 61 مباراة بعدد دقائق بلغ 5.420 دقيقة، استقبلت شباكه 54 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 27 مباراة.- شارك أحمد الشناوي مع نادي الزمالك، في 132 مباراة بعدد دقائق بلغ 11.756 دقيقة، استقبلت شباكه 99 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 69 مباراة. - شارك أحمد الشناوي مع نادي بيراميدز، في 21 مباراة بعدد دقائق بلغ 1.890 دقيقة، استقبلت شباكه 18 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة 9 مباريات.



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