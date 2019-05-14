انت الان تتابع قبل النهائي.. أرقام من كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
كأس الاتحاد الإنجليزي
يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، ويتصدر قائمة هدافي تلك المسابقة هذا الموسم لاعب نيوبورت بادرايج أموند برصيد 5 أهداف، بينما سجل ثنائي السيتي فيل فودين وجابريل خيسوس 3 أهداف، وسجل مانشستر سيتي في نسخة هذا العام 20 هدفًا بواقع 7 أهداف في شباك رثيرهام و5 أهداف في بيرنلي و4 أهداف في نيوبورت و3 أهداف في سوانزي سيتي وهدف وحيد في شباك برايتون، في الوقت الذي سجل فيه واتفورد 9 أهداف، ولم تهتز شباك الفريق بأي هدف حتى ربع النهائي أمام كريستال بالاس.
ويخوض مانشستر سيتي النهائي رقم 11 له في تاريخه في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتوج باللقب 5 مرات من قبل وخسر النهائي 5 مرات أيضًا، وبدوره وصل واتفورد إلى نهائي المسابقة مرة واحدة من قبل في عام 1984، وخسر حينها أمام إيفرتون بهدفين دون رد. وأقيم نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في شكله الجديد بداية من عام 2007،
وأقيم نهائي البطولة على ملعب ويمبلي في شكله الجديد بداية من عام 2007، ومنذ ذلك الحين توج الثلاثي تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال باللقب 10 مرات، مقابل مرة لكل من بورتسموث وويجان.
ويحمل أرسنال الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب البطولة بواقع 13 مرة، وسيحصل الفائز على 3,6 مليون جنيه إسترليني جائزة مالية، بينما سيحصل الوصيف على 1,8 مليون جنيه إسترليني.
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