انت الان تتابع ماتا: جماهير اليونايتد الأفضل وحان وقت تصحيح الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

خوان ماتا Advertisements

«تحياتي للجميع. لقد انتهى الموسم في إنجلترا، وبكل أسف سنبدأ العطلة الصيفية ونحن نشعر بالإحباط، ولقد خسرنا آخر مباراة لنا في الدوري الإنجليزي لننهي موسمًا لم يكن مُرضيًا بكل تأكيد للنادي ولكل المحيطين به ومشجعيه. لقد كانت هناك بعض المباريات والأوقات الجيدة خلال الموسم، والتي ستظل في ذاكرتنا، ولكننا نشعر بالإحباط والحزن في النهاية، وجميعنا لسنا راضين عن المستوى الذي ظهرنا به طوال الموسم باختلاف الأسباب»، بتلك الكلمات تحدث الإسباني خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد، بعد انتهاء موسم الشياطين الحمر.

وواصل ماتا: "عندما نحقق الفوز، يكون ذلك نتيجة عمل جماعي من كل اللاعبين، وعندما نتعرض للهزيمة، يجب علينا أن نتشارك المسئولية في ذلك، والآن يجب علينا أن نجلس لتحليل الموسم المنصرم والعمل على تصحيح الأمور، فجميعنا نعلم أن مانشستر يونايتد لا يجب أن يكون في المكان الذي يتواجد فيه الآن، وليس هناك شك في ذلك". ووجه