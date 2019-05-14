‏للمرة الأولى.. طاقم تحكيم نسوي يقود مباراة بكأس ‎الاتحاد الآسيوي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ساعات قليلة تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن حدث تاريخي مهم لأول مرة في كرة القدم الآسيوية، وذلك مع صافرة الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا إلى جانب الحكمتين المساعدتين ماكوتو بوزونو ونومي تيشيروغي، لانطلاق المباراة التي تجمع بين فريقي يانغون يونايتد من ميانمار وناغا وورلد الكمبودي، على ستاد ثوينا، غدا الأربعاء.

وتعد هذه هي المرة الأولي في كرة القدم الآسيوية التي يتولى فيها طاقم تحكيم نسوي إدارة مباراة للرجال بكأس الاتحاد الآسيوي.

وخضع الثلاثي التحكيمي لاختبار اللياقة البدنية ومطابقة متطلبات الحكام من الرجال قبل اختيارهن خاصة وأنهن جزء من 12 امرأة سيمثلن آسيا في بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019.