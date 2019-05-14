دورانت يغيب عن المباراة الأولى من نهائي الغربية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



سيفتقد غولدن ستايت ووريرز، بطل الموسمين الماضيين، خدمات نجمه كيفن دورانت في مباراته الثلاثاء حين يستضيف بورتلاند ترايل بلايزرز في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الغربية من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ذلك بسبب الإصابة بحسب ما أعلن مدربه ستيف كير.

ولم يرد اسم دورانت في تشكيلة المباراة الأولى في سلسلة نهائي المنطقة الغربية المقررة الثلاثاء على ملعب "أوراكل أرينا" في أوكلاند، وكشف كير أنه لا يعلم متى سيعود اللاعب من الإصابة التي يعاني منها في ربلة ساقه اليمنى.

وقال كير بعد تمارين الفريق الإثنين "على الجميع أن يتروى في ما يخص مسألة كيفن. لم يدس أرض الملعب حتى الآن (بعد اصابته). حاولنا أن نكون مبهمين (في الاعلان عن وضع اللاعب) لأن الإصابة مفتوحة في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه من أجل التعافي".

Advertisements

ورأى كير أن الشكوك المحيطة بالفترة التي يحتاجها دورانت الى التعافي أدت الى أن يتوقع البعض عودته الى الفريق بوقت أقرب من الواقع، مضيفا "ما زال يعاني من الأوجاع، بالتالي يحتاج الى الوقت في عملية التعافي".

وكان دورانت أفضل اللاعبين تسجيلا خلال البلاي اوف حيث بلغ معدله 34,2 نقطة في المباراة الواحدة، قبل أن يتعرض للاصابة في الربع الثالث من المباراة الخامسة للدوري الثاني من البلاي وف ضد هيوستن روكتس الأربعاء الماضي.

وحسم غولدن ستايت السلسلة 4-2 بعد فوزه بالمباراة السادسة بغياب دورانت الفائز بجائزة أفضل لاعب في النهائي خلال الموسمين الماضيين.