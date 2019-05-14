شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. محمد فاروق: كان نفسى أكون أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لا تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى لكن كل فى موهبته.

وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

نجمنا اليوم محمد فاروق نجم الأهلى السابق، أكد أنه كان يتمنى أن يكون النجم أحمد زكى، مشيرا إلى أنه يحب أعماله كثيرا، خاصة أنها تسم بالواقعية.