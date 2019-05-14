تعرف على موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

ويضع فريق بيراميدز نظيره في مهمة صعبة، خاصة وأن الأخير يسعى إلى الفرار من منطقة الهبوط وصراع البقاء، خاصة وأن الفريق الدجلاوي يحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ويفصل بينه وبين نادي الزمالك المحتل للمركز الثاني نقطة وحيدة.

وتقام مباراة بيراميدز والفريق الدجلاوي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.