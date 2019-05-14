تعرف على قائمة وادي دجلة في لقاء بيراميدز الليلة

نعرض عليكم قائمة دجلة في مواجهة بيراميدز المقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين بمسابقة الدوري العام، وذلك وفقا لما استقر عليه المدير الفني للفريق الدجلاوي، اليوناني تاكيس جونيس.

وضمت قائمة الفريق الدجلاوي 24 لاعبا وهم “محمد عبد المنصف، مصطفي طلعت، أسامة العزب، محمد عبد العاطي، دودي الجباس، خالد وليد، محمد هلال، أحمد رمضان بيكهام، إبراهيما نداي، خالد رضا، يعقوبو، حسام عرفات، عمرو صالح، أحمد حسن، محمد رضا، محمود مرعي، أحمد سعيد، محمد أشرف، أيمن عادل، إبراهيم عايش، محمود بيبو، رمزي خالد، بسام وليد، بوزاس فاسيلوس.

ويطمح الفريق الدجلاوي في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، للهروب من منطقة الهبوط وصراع البقاء بالمسابقة، بعد الهزيمة التي تعرض لها مؤخرا أمام نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد لوادي دجلة.