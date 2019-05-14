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لاسارتي يستقر على تثبيت تشكيل الأهلي أمام انبي بالدوري العام

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قرر مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي على خوض لقاء انبي بنفس تشكيل لقاء سموحة دون أي تغيير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الممتاز، والتي يحتل بها المارد الاحمر صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة.

تشكيل النادي الأهلي في مواجهة انبي بالدوري الممتاز

ووفقا لتدريبات الفريق وما كشف عنه المدير الفني للمارد الأحمر “مارتن لاسارتي” فإن تشكيل المارد الأحمر في لقاء انبي يأتي على النحو التالي:

  • حراسة المرمي: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد فتحي، وأيمن أشرف.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، وصالح جمعة.
  • وليد أزارو ورمضان صبحي في الهجوم.
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