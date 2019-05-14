وليد أزارو يطالب بتأجيل حسم ملف تمديد عقده مع الأهلي

طالب لاعب النادي الأهلي، وليد أزارو من مجلس إدارة الفريق تأجيل تمديد عقده، في ظل ارتباطه مع المارد الأحمر بعقد يستمر لمدة موسمين قادمين.

وبعد أن كان اللاعب قد توصل إلى شبه اتفاق مع سيد عبد الحفيظ حول تجديد عقده مع الفريق، إلا أن اللاعب بدأ في تعديل تفكيره، خاصة وأن يترقب وصول أحد العروض الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر إلى ربط لاعبيه لأطول فترة، وهو ما نجح النادي الأهلي بالقيام به مع العديد من اللاعبين مثيل علي معلول، كريم نيدفيد، جونيور أجايي، وعمرو السولية.

ونظر لانشغال مجلس إدارة الأحمر بتمديد عقد اللاعب صالح جمعة في الوقت الراهن، فقد امتثل النادي إلى رغبة ازارو وتعليق ملف التجديد بشكل مؤقت.