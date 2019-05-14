بالصور| محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

كتب: محمد السيسي
أعلن موقع «هو سكورد» العالمي، والخاص بالاحصائيات، عن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي، والذي انتهت منافساته الأحد الماضي، وفاز نادي مانشستر سيتي باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
وتواجد الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول، على رأس التشكيل المثالي للبريميرليج، وحصل على نسبة تقييم 7.6، وأصبح ثاني لاعب حسب تقييم الموقع، بعد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: لوكا فابينسكي
الدفاع: ديكاردو بيريرا - فان ديك - فابين سكار - لوكاس...
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