نافاس يخوض مباراته الأخيرة مع الريال ضد بيتيس

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، سيرحل عن نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الفريق الملكي، أخبرت نافاس بأن هذا الموسم هو الأخير له رفقة كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مشيرة إلى أن صاحب الـ32 عاما، سيخوض مباراته الأخيرة بقميص “الميرينغي” السبت المقبل، عندما يستضيف الريال نادي ريال بيتيس في ختام مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم.

ولم يشارك نافاس كثيرا مع الريال هذا الموسم، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتألق الدولي الكوستاريكي بشكل لافت مع الريال في السنوات الماضية، وساهم في فوزه بعدة بطولات، أبرزها مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، والدوري الإسباني في موسم 2016-2017.