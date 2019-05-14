يوفنتوس يترقب قرار “اليويفا” للتعاقد مع غوارديولا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن نادي يوفنتوس، ينتظر معاقبة مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن يوفنتوس يسعى لاستغلال تلك العقوبة المحتملة، والتعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وينتظر مسؤولو يوفنتوس، قرار “اليويفا” بشأن عقوبة مانشستر سيتي، ومن ثم حسم مصير مدربهم ماكسيميليانو أليغري.

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ويواجه مانشستر سيتي، خطر الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل اتهامه بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ويرجح أن يرفض غوارديولا الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للسيتي، في حال حرمانه من المشاركة في بطولة الأندية الأغلى في القارة العجوز، لا سيما وأن المدرب الإسباني يتطلع منذ سنوات للتتويج بلقب هذه البطولة.

وتعود آخر مرة فاز فيها غوارديولا بلقب “التشامبيونز ليغ” للعام 2011، حين كان يشرف على تدريب نادي برشلونة في حقبته الذهبية.