شاهد.. وائل جمعة: لهذا السبب نجح ليفربول

أكد وائل جمعة لاعب الاهلي ومنتخب مصر الأسبق، ان فريق ليفربول الإنجليزي قدم موسم ناجح للغاية، كاشفاً عن سبب نجاح الريدز في المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال واوروبا.
وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لما يكون عندك ظهيرين من هذا الطراز فتأكد أن موسمك حيكون ناجح".
وأضاف " الحديث هنا عن أرنولد و روبيرتسون اللي قدموا موسم رائع مع الريدز وساهموا مع البقية في الي
وتمكن ليفربول من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة قبل أن يفقده بفارق نقطة واحدة بصالح مانشستر سيتي، فيما تمكن الريدز من التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا في الاول من يونيو المقبل على ملعب وانداميتروبوليتانو لمواجهة توتنهام هوتسبير.
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