أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن فريقه يواجه أزمة حقيقية لغياب أكثر من عنصر أساسي في اللقاءات الأخيرة مما تسبب في تراجع نتائج الفريق.
قال مهدي إن فريقه كان على بوابة المربع الذهبي واقتحمه في بعض الأسابيع مشيرًا الى أن الظروف ضد الفريق حتى في العثور على بروفة
وأضاف رفض الجهاز الفني بقيادة مختار مختار، إقامة لقاء ودي مع أحد أندية القسم الثاني لعدم جدواها فهي تشبه التقسيمة التي تجرى خلال الحصص التدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإنتاج الحربي: نواجه ظروفًا صعبة قبل لقاء المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.