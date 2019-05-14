مدير الإنتاج الحربي: نواجه ظروفًا صعبة قبل لقاء المصري

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن فريقه يواجه أزمة حقيقية لغياب أكثر من عنصر أساسي في اللقاءات الأخيرة مما تسبب في تراجع نتائج الفريق.

قال مهدي إن فريقه كان على بوابة المربع الذهبي واقتحمه في بعض الأسابيع مشيرًا الى أن الظروف ضد الفريق حتى في العثور على بروفة

قوية تتناسب مع المواجهات المقبلة في ختام الدوري.

وأضاف رفض الجهاز الفني بقيادة مختار مختار، إقامة لقاء ودي مع أحد أندية القسم الثاني لعدم جدواها فهي تشبه التقسيمة التي تجرى خلال الحصص التدريبية.