كريم العريبي يفضل الانتقال إلى أوروبا عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية في الفترة الماضية، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي في التعاقد مع الجزائري كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي، خلال الفترة المقبلة.
لكن هذا ما نفته صحيفة "الصريح"التونسية، حيث أشارت إلى أن عريبي، مهاجم النجم الساحلي، غير متحمس لعرض الأهلي المصري، وأنه يفضل في الفترة الحالية، البقاء مع فريقه
وأضافت الصحيفة أن العريبي يفكر في الاحتراف بأوروبا والذهاب للاحتراف بالقارة العجوز عن طريق النجم الساحلي.
يعتبر المهاجم الجزائري ضمن أهداف النادي الأهلي من أجل تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.
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