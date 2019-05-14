الإصابات تضرب الإنتاج الحربي قبل لقاء المصري بالدوري

يواجه فريق الإنتاج الحربي مسلسل الإصابات والإيقاف قبل لقاء المصري يوم الثلاثاء المقبل بستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة 33 للدوري الممتاز. 33 للدوري الممتاز. يعاني كل من عامر عامر حارس المرمى الأساسي وأحمد دويدار وهشام شحاتة ومحمد رجب وأحمد البدري ومحمود كابونجا لإصابات مختلفة بين شد وإجهاد وضامة وخلفية، بجانب إيقاف موسى ديارا لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري الأخير.

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