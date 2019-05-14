تعرف على موعد مباراة ويست بروميتش وأستون فيلا والقنوات الناقلة

يستعد ويست بروميتش الذي يلعب له محترفنا "أحمد حجازي" لمواجهة أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "هاوثورنس"، ضمن مباراة إياب تصفيات "البلاي أوف" المؤهلة إلى البريميرليج في الموسم المقبل.
و انتهت مباراة الذهاب بينالفريقين على ملعب "فيلا بارك" بهدفين لهدف لصالح أستون فيلا، لتضع قدمًا ونصف في نهائي "البلاي أوف" الذي سيقام على ملعب "ويمبلي".
في المقابل فاز ليدز يونايتد على ديربي كاونتي في مباراة
موعد مباراة ويست بروميتش وأستون فيلا
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة ويست بروميتش وأستون فيلا
تنقل قنوات "بي أن" سبورتس المباراة بشكل حصري عبر قنواتها.
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