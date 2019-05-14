اخبار الرياضه

تعرف على موعد مباراة ويست بروميتش وأستون فيلا والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد ويست بروميتش الذي يلعب له محترفنا "أحمد حجازي" لمواجهة أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "هاوثورنس"، ضمن مباراة إياب تصفيات "البلاي أوف" المؤهلة إلى البريميرليج في الموسم المقبل.

و انتهت مباراة الذهاب بين

الفريقين على ملعب "فيلا بارك" بهدفين لهدف لصالح أستون فيلا، لتضع قدمًا ونصف في نهائي "البلاي أوف" الذي سيقام على ملعب "ويمبلي". 

في المقابل فاز ليدز يونايتد على ديربي كاونتي في مباراة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الإياب، بهدف نظيف، وستكون مباراة الإياب بينهما، مساء غدٍ الأربعاء.

موعد مباراة ويست بروميتش وأستون فيلا 

Advertisements

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ويست بروميتش وأستون فيلا

تنقل قنوات "بي أن" سبورتس المباراة بشكل حصري عبر قنواتها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة ويست بروميتش وأستون فيلا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا