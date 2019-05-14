صلاح عاشور راحة من تدريبات المقاصة قبل مواجهة إنبي

حصل صلاح عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، على راحة من مران الفريق، الذى أقيم أمس الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد

الدفاع الجوى، فى بداية الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي، بالجولة الـ33 لمسابقة الدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وحضر صلاح عاشور، لمران الفريق، واشتكى بشعوره بإجهاد فى الركبة، وهو ما جعل الجهاز الطبي، يفضل راحة اللاعب من المران.

ووضع الجهاز الطبي، برنامج تأهيلي لعودة صلاح عاشور للتدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة فريق إنبي.