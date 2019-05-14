موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة والقنوات الناقلة

تتواصل، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، حيث يلتقي بيراميدز مع وادي دجلة، في العاشرة من مساء، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي.

ويسعى بيراميدز خلال المباراة لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعد غيابه عن تحقيق الفوز منذ جولتين.

فبعد أن حقق الفريق الفوز على الأهلي والزمالك، تعثر بتعادلين أمام المصري البورسعيدي ومصر المقاصة، ليتراجع المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الوصيف، و5 نقاط عن النادى

الأهلى المتصدر.

ويبحث بيراميدز عن تحقيق الثلاث نقاط خلال مواجهة اليوم، بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، حيث خاض الفريق مباريات أكثر من الزمالك والأهلي، وهو ما يعطيهم أفضلية على الفريق البيراميدزاوي في حالة تحقيقهم الفوز بمؤجلاتهم.

ويلجأ الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الأرجنتيني، رامون دياز، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مع الفريق، وذلك للوقوف على مستواهم وحسم مصير

الراحلين بنهاية الموسم والصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق.

وعلى الجانب الآخر فإن وادي دجلة بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، ويفصله عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر نقطة واحدة.

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وتحقيق نتيجة إيجابية يمنح وادي دجلة أمل في الهروب من المقعد الثالث للهابطين لدوري الدرجة الاولى، بعد أن هبط بشكل رسمي كل من النجوم والداخلية.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة:

تنطلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة في العاشرة مساء

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة:

يتم نقل مباراة بيراميدز ووادي دجلة على قناة on sport بتعليق المعلق الرياضي، حاتم بطيشة.