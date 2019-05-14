كلوب: مستعدون لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تركيز فريقه الكبير على نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام والذي سيقام في مدينة مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأشار كلوب أن الفريق سيستعد جيدًا لتوتنهام من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال، ويرى أن الفريق أمامه فترة كافية من أجل الاستعداد للسبيرز.

وقال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "سيكون لدى اللاعبين بضعة أيام عطلة، ثم سيكون أمامنا

أسبوعين للاستعداد لنهائي دوري الأبطال، وهي فترة كافية، نأمل أن نفوز باللقب والعودة إلى الديار ومن ثم ستحصل الجماهير على ما يستحقونه".

وأضاف: "كان يوماً من المشاعر المختلطة على ملعب آنفيلد يوم الأحد، حيث حقق ليفربول رصيد تاريخي من النقاط، إلا أنه في النهاية توج مانشستر سيتي باللقب".

Advertisements

وشدد كلوب على ثقته في أن الفريق سيكون جاهزاً للعودة إلى المنافسة مرة أخرى ، في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأكمل كلوب: "ظهر أوريجي بطريقة رائعة، أنا سعيد للغاية به، تشامبرلين سيعود أيضاً، ثم سيأتي نابي كيتا آخيراً ومن بعده ريان بروستر، صاحب الـ17 عامًا، من الرائع حقاً العمل مع هذه المجموعة، سوف نذهب مجدداً خلف اللقب، أنا متأكد من هذا".

ويستعد ليفربول لـمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال يوم الأول من يونيو، بعد فوزه على برشلونة برباعية نظيفة بدور نصف النهائي.