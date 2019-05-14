عمر مرموش يدعم المنتخب الأوليمبي أمام أوزبكستان

اتفق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على استدعاء عمر مرموش المحترف في فولفسبورج الألماني خلال معسكر يونيو المقبل. خلال معسكر يونيو المقبل. وتتوجه بعثة منتخب مصر الاوليمبي برئاسة د.كرم كردي

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الى أوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل. يلتقي المنتخب مع أوزبكستان مباراتين وديتين يومي 9 و11 يونيو المقبل.

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