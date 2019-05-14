رياض محرز يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد الفوز بلقب البريميرليج.
وكان مانشستر سيتي تمكن يوم الأحد الماضي من التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في المباراة الختامية للبطولة على برايتون برباعية مقابلهدف.
وقال محرز في تصريحات صحفية إنه لم يفكر في الرحيل عن صفوف السيتي، بسبب قلة مشاركاته، مشدداً إنه سعيد للغاية لتواجده في الفريق.
وأشار " لا أخجل من المنافسة على مكان في التشكيل
يذكر أن رياض محرز انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني، ولم يتواجد في التشكيل الأساسي منذ انضمامه سوى 14 مرة فقط، وسجل 7 أهداف وساهم في اربعة اخرين.
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