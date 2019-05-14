رياضة | أشرف صبحي يتفقد الأنشطة الرياضية بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يتفقد الأنشطة الرياضية بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس بجولة تفقدية للأنشطة الرياضية المقامة على مركز شباب الجزيرة.

وضمت الجولة التفقدية افتتاح وزير الشباب والرياضة عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة حيث افتتح دورة النقاد الرياضيين الرمضانية في خماسيات كرة القدم والتي يشارك فيها العديد من المؤسسات الإعلامية الرياضية ، كما تفقد وزير الشباب و الرياضة فاعليات مسابقات كرة القدم النسائية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو بمشاركة 8 فرق من الدوري الممتاز، بالإضافة إلي الدورة الرمضانية في كرة القدم لحزب مستقبل وطن بمركز شباب الجزيرة.

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وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنظيم مسابقات شبابية بجميع محافظات مصر خلال شهر رمضان تشمل المجالات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات التي توفرها لهم الوزراة عبر مديريات الشباب والرياضة المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تنتهج الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم في كافة المجالات الشبابية و توفير متطلبات ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والشبابية عبر مراكز الشباب المنتشرة بجميع محافظات مصر.

وأثناء الجولة التفقدية حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة ممارسة أعضاء مركز شباب الجزيرة للأنشطة الرياضية واستمع عن قرب لأهم ما يوفره المركز من أنشطة رياضية ، كما شملت الجولة تفقد ممارسة الشباب لرياضة الاسكواش ، واللياقة البدنية " الجيم".

كان الدكتور " أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة افتتح أعمال تطوير حمام السباحة الأوليمبي بمراكز شباب الجزيرة بالزمالك.