رياضة | صحيفة تونسية.. الأهلي يفاوض روجيه لومير لخلافة "لاسارتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تونسية.. الأهلي يفاوض روجيه لومير لخلافة "لاسارتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية التونسية عن دخول النادي الأهلي في خط المفاوضات مع المفاوضات مع الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "المغرب" التونسية فأن لومير يمتلك في جعبته عرضين من الأهلي المصري والهلال السوداني بعد قيادته للنجم لنصف نهائي الكونفدرالية والخروج على يد الزمالك.