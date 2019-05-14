رياضة | مدرب الباطن يحفز اللاعبين: سنهبط ولكن سندخل التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الباطن يحفز اللاعبين: سنهبط ولكن سندخل التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودى لخوض مباراة للتاريخ أمام فريق النصر السعودي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستحدد بشكل مباشر بطل المسابقة لعام 2018 - 2019 .

واستغل الروماني ماريوس سيبيريا مدرب الفريق تاريخية الحدث المهم لتحفيز اللاعبين ، وحثهم على الظهور بشكل مشرف يسجل لهم في تاريخ كرة القدم السعودية، خصوصا بعد هبوط الفريق رسمياً إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فريق أحد .

وعمد المدرب الروماني إلى تحويل التدريب الجماعي للفريق إلى خطبة خاصة بالتنمية البشرية عن طريق إلقاء الجمل الفنية ورفع الحالة المعنوية ومن ثم استكمال التدريبات تحت شعار أكون أو لا أكون.