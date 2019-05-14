رياضة | مدافع أهلي جدة يواصل الغياب لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع أهلي جدة يواصل الغياب لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن استمرار غياب معتز هوساوي مدافع أهلي جدة رغم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس.

ووفقا لصحيفة " الرياضية السعودية" فإن اللاعب لن يكون متواجدا في قائمة الفريق لمباراتي الاتفاق في الجولة الختامية للدوري السعودي، باختاكور الأوزبكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وكان الجهاز الطبي للنادي قد سمح لهوساوي بالإنضمام للتدريبات الجماعية في نهاية الشهر الماضي وذلك بعد تعافيه من إصابته بانسداد في الشريان الرئوي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لم ينتهي من البرنامج التأهيلي المخصص له، ومن المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية بعد عيد الفطر.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة من 29 مباراة.