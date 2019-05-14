رياضة | معسكر خارجي في أذربيجان لرفع الأثقال استعدادا للدورة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر خارجي في أذربيجان لرفع الأثقال استعدادا للدورة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الاتحاد المصري لرفع الأثقال الاعداد لمعسكر خارجي في اذربيجان، استعدادآ للبطولات الهامة المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ذلك بعد نجاح المعسكر السابق قبل البطولة الأفريقية، التي أقيمت بالقاهرة الشهر الماضي .

ومن جانبه أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وعضو الاتحاد الدولي للعبة ،أن نظرا لكثرة البطولات التي يشارك فيها المنتخب المصري لرفع الأثقال سواء شباب او ناشئين او رجال وسيدات فكرنا بجدية في إقامة معسكر خارجي في اذربيجان ،والموعد المقترح اول يولية المقبل وهذا الموعد كاعداد للدورة الأفريقية بالمغرب التي ستقام في 20أغسطس حتي 2سبتمبر وبطولة العالم للكبار في تايلاند ،18 سبتمبر.

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واضح «محجوب»أن السبب وراء تكرار اختيار اذربيجان يرجع إلى، توافر كافة عناصر النجاح سواء من صالات التدريب، والرعاية الكاملة للاعبين، ويكفي أن أقول النجاح في البطولة الأفريقية الأخيرة، وتحقيق أرقام قياسية للرباعين المصريين الذي وصل الي 17رقم قياسي إفريقي، كان وراءه نجاح معسكر اذربيجان قبل البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال أننا فضلنا راحة اللاعبين عقب البطولة الأفريقية وحصلوا علي راحة سلبية في الأيام الأولي من رمضان والان في معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم تحت 20 سنة في مدينة سوفا بفيجي خلال الفترة من 2 حتى 8 يوليو القادم وسوف نقوم بالتعجيل بالسفر مبكرا لتعود اللاعبين علي الأجواء المناخية وفرق التوقيت وتضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد كامل، واللاعبتين نعمة سعيد بطلة العالم تحت 17سنه ورانيا عزت بطلة افريقيا.

واختتم « محجوب» تصريحاته انا لا أعد بالحصول على ميداليات في البطولة العالمية للناشئين تحت 20سنه بفيجي فكل بطولة لها ظروفها ولكن اتمني ان ينجح لاعبينا في رفع علم مصر في البطولات العالمية كما عودونا سابقا واري ان هذه المجموعه من اللاعبين امل رفع الأثقال في اولمبياد 2024 بفرنسا.