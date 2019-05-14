رياضة | مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة اختيار 20 لاعبا بقائمة الفراعنة في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يكشف حقيقة اختيار 20 لاعبا بقائمة الفراعنة في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني رمزي مدرب المنتخب المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن قائمة المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2019.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تردد في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية خبر اختيار 20 اسما ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لبطولة أفريقيا.. وللتوضيح للجميع أن الجهاز الفني لم يعلن حتي الآن أي أسماء في القائمة ونحن في اجتماعات مستمرة لوضع القائمة النهائية.. مع خالص شكري ودعواتكم جميعا لنا ولبلدنا الغالية بالتوفيق".

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وكانت أنباء قد انتشرت عن استقرار خافيير أجييري المدير الفني للمنتخب على 20 اسما للتواجد بقائمة الفراعنة بالكان.