رياضة | "الأغاني" محظورة في تتويج النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأغاني" محظورة في تتويج النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس جمهور نادي النصر، حظر الأغاني خلال تحضيرات الاحتفال بتتويج الفريق ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في حال الفوز على الباطن مساء الخميس المقبل.

ويأتي حظر الجمهو للأغاني بعد انتشار مقاطع فيديو من داخل ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ويظهر فيه تجهيزات وأغاني الفريق النصراوي ،وهو ما نفاه فهد الشاطري رئيس مجلس جمهور نادي النصر مشيراً إلى أن هناك توجيهات بعدم تشغيل الأغاني خلال شهر رمضان الكريم ، كما أن الجمهور لا علاقة له بتنظيم الإحتفال .

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة هامة أمام فريق الباطن في المباراة التي ستجرى مساء المقبل من أجل الفوز بالثلاث نقاط والتتويج بلقب المسابقة هذا الموسم .