رياضة | شوقي غريب يضم ثنائي باريس سان جيرمان وفرانكفورت لمعسكر المنتخب الأولمبي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يضم ثنائي باريس سان جيرمان وفرانكفورت لمعسكر المنتخب الأولمبي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على ضم الثنائي عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني، وعمر ربيع ياسين لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لقائمة الفراعنة لمباراتي أوزباكستان الودية.

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وقرر شوقى غريب السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها وديًا يومي 9 و11 يونيو المقبل، استعدادًا للأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.