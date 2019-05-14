رياضة | صالح موسى: رحلت عن المقاصة بسبب "التفويت" للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح موسى: رحلت عن المقاصة بسبب "التفويت" للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث صالح موسى، لاعب فريق منتخب السويس والزمالك السابق، عن كواليس رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة.

وقال صالح موسى، في تصريحات تليفزيونية: «أخطأت بدون قصد عندما قمت بنشر صورة لي بقميص فريق القلعة البيضاء قبل مباراة المقاصة والزمالك بأيام قليلة، وحينها استقر المدرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، على جلوسي على دكة البدلاء ضمن سياسة تدوير اللاعبين، وخلال آخر 10 دقائق والنتيجة كانت لصالح الفريق الأبيض بهدف، دفع بي جلال بديلًا».

وتابع موسى: «أيمن حفني استلم الكرة وكنت أعلم أنه سيرسلها في ظهر المدافعين، وتراجعت قليلًا، لكن هذا التراجع أفلت مهاجم الزمالك من مصيدة التسلل، ليتمكن من إحراز الهدف، وبعدها شن جمهور الأهلي هجومًا عليّ بأنني قمت بتفويت المباراة للزمالك»، موضحًا: «التعامل معي في المقاصة أصبح مختلفًا بعدها، ووجدت مسئولي المقاصة يحققون معي بسبب الهدف ورفضت التحقيق وتم توقيع غرامة عليّ 300 ألف جنيه».

وذكر موسى: «رفضت العقوبة الموقعة علي ورحلت معارًا للداخلية ثم عدت مرة أخرى وحصلت على الاستغناء ورحلت للإنتاج الحربي»، قائلًا: «شاء القدر أنني سجلت هدفا مع الرجاء في شباك الزمالك في الموسم التالي، أكل عيشي هو الأهم».