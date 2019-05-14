رياضة | مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن يستضيف اجتماعات المكتب التنفيذى للاولمبياد الخاص الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن يستضيف اجتماعات المكتب التنفيذى للاولمبياد الخاص الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرؤساء الاقليميين بالاولمبياد الخاص الدولى خلال اجتماعات المكتب التنفيذى المنعقدة بالعاصمة الامريكية واشنطن وتستمر حتى يوم 16 مايو وتعقد لأول مرة فى تاريخ الاولمبياد الخاص الدولى ، بالمقر الرئيسى لصندوق النقد الدولى بالعاصمة الامريكية واشنطن بحضور الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى ورؤساء مناطق العالم السبع يتقدمهم المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا بما حققه الاولمبياد الخاص المصرى من انجاز خلال مشاركته بالالعاب العالمية التى اقيمت بالعاصمة الاماراتية ابوظبى مارس الماضى وحقق ابطال الاولمبياد الخاص المصرى الفوز ب 81 ميدالية متنوعه عبارة عن 16ذهبية و12 فضية و11 برونزية ، من بين 911 ميدالية متنوعه حققتها ال22 دولة من دول المنطقة التى شاركت بالالعاب من بين 195 دولة شاركت بالالعاب من حول العالم .

وشهد الاجتماع حضور الرؤساء الاقليميين لباقى مناطق العالم فريدا فونج الرئيس الإقليمي لشرق آسيا ، تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لأفريقيا ، سيمون كوه الرئيس الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ ، ديفيد إيفانجليستا الرئيس الإقليمي لأوروبا أوراسيا ، مارك إدنسون الرئيس الإقليمي لأمريكا الشمالية ، كلوديا اشفيري الرئيس الإقليمي لأمريكا اللاتينية.

كما حضر الاجتماعات من الاولمبياد الخاص الدولى أنجيلا سيكولو كبير المسؤولين القانونيين ، ستيف بوريلي مدير الموارد البشرية ، تيم كوبوسكو رئيس مكتب المعلومات ، دكتور جون داو رئيس العمليات الإقليمية والبرنامجية ، دينيس دولان رئيس التميز المؤسسي، كيلي سيلي رئيس قسم التسويق والتطوير ، مايكل مينان المدير المالي ، لويس لوريا رئيس الألعاب والمسابقات.

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ويعد استضافة مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن وهو اكبر مؤسسة مالية بالعالم والذى تتراسة الفرنسية كريستين لاغارد مادلين أوديت ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189 دولة ، كنوع من الدعم المعنوى لاكبر للاولمبياد الخاص الدولى كأكبر مؤسسة انسانية فى العالم تهتم بذوى الاعاقة الفكرية والتى احتفلت مؤخرا بعيدها الذهبى (1968-2018).ومرور خمسون عام

انبهار بعالمية أبوظبى وانجازات برامج المنطقة

وكان تيموثى شرايفر قد شارك فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات والتى تستمر حتى يوم 16 مايو ، وتسعى الاجتماعات الى وضع التصور المبدئى للخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة (2021-2025) ، حيث كانت الالعاب العالمية الاسطورية التى استضافتها العاصمة الاماراتية ابوظبى شهر مارس الماضى محل اعجاب وابهار للمكتب التنفيذى وللمجتمعين ، حيث حطمت ابوظبى كل ارقام القياسية على امتداد خمسة عشر العابا عالمية اقيمت من قبل ، وحرص المكتب التنفيذى على توجية تحية شكر واعزاز للشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى وراعى الالعاب ، ولشعب الامارات ، ولجميع حكام الامارات ولكل من ساهم وشارك فى ان تخرج العاب ابوظبى على هذا النحو المبهر ، ومتنميا ان تحقق الالعاب العالمية الشتوية القادمة بالسويد 2021 والالعاب العالمية الصيفية السادسة عشر بالمانيا 2023 نجاحا مماثلا ، وان ذلك يضع الكثير من المسئوليات على الاولمبياد الخاص الدولى ومكتبها التنفيذى خلال وضعه للتصور المبدئى للخطة الخمسية الجديدة (2021-2025)

واشاد المكتب التنفيذى بمشاركات 195 دولة مثلهم 7500 لاعبا ولاعبه ، وهما رقمان قياسيان جديدان يتحققان فى تلك الالعاب ، بالاضافة الى ارقام كثيرة اخرى قد تحققت فى هذه الالعاب ، وما حققته برامج المطقة فى تلك الالعاب .