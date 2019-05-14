رياضة | صحيفة مغربية عن رفع الإيقاف على رئيس الزمالك: الكاف يقدم له هدية

سلطت بعض التقارير الصحفية المغربية الضوء على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم برفع الإيقاف عن رئيس نادي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.

وقالت الصحيفة في تقريرها "للم يكن ينتطر رئيس الزمالك المصري المثير للجدل أن تقدم له لجنة الإنضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية هدية جاءت في وقتها عبارة عن رفع الإيقاف عنه بعدما كان قد قدم ملتمسا خلال الأيام الماضية يطلب فيها الصفح عن ما بدر منه من تصريحات هاجم من خلالها قيادات الكونفدرالية".

وكان "الكاف" قد أصدر في حق رئيس الزمالك عقوبة توقيف لمدة عام ومنعه من ولوج الملاعب على المستويين المحلي والإفريقي وعدم التوقيع على أي قرارات تخص الزمالك.

وتابع "ويأتي رفع الإيقاف عن رئيس الفريق الأبيض قبل اللقاء المنتظر بين نهضة بركان والزمالك يوم الأحد القادم 19 مايو، عن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية والذي سيحتضته الملعب البلدي ببركان".